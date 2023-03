L'IFAB ha detto sì alla svolta: i tifosi allo stadio o in televisione potranno ascoltare e commentare gli audio dei dialoghi tra l'arbitro in campo e la sala VAR nei momenti in cui sarà presa una decisione. Il via libera è arrivato al termine dell'assemblea generale dell'International Board, dopo l'esperimento del Mondiale per Club in Marocco. Gli arbitri, tramite un microfono, potranno chiarire al pubblico le decisioni che prenderanno in campo. La novità regolamentare sarà adottata già in occasione dei Mondiali Under 20 in Indonesia e ai Mondiali femminili che si giocheranno ad agosto in Nuova Zelanda e Australia.