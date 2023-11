La qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, la sesta consecutiva, non salva la Nazionale svizzera dalla contestazione dei tifosi. Non è affatto piaciuta, infatti, ai sostenitori della Nati la prova offerta dai rossocrociati contro il Kosovo, un 1-1 strappato a fatica e che ha convinto poco in materia di gioco. A fine partita, il pubblico del Sankt Jakob Stadium di Basilea si è fatto sentire contestando i giocatori, con Yann Sommer e Xherdan Shaqiri che sono andati fin sotto le tribune per cercare di placare la loro rabbia.

Nel dopopartita, il difensore Nico Elvedi ha smentito le indiscrezioni su un clima molto teso nello spogliatoio: "No, siamo tutti felici per la qualificazione", le sue parole a Blick.