L'ex giocatore, oggi opinionista, Chris Sutton invita i Toffees a prendere in considerazione l'idea di riportare a Goodison Park Romelu Lukaku per risolvere i propri problemi offensivi. Intervistato da BBC 5 Radio Live, Sutton sostiene che un volto già familiare all'Everton potrebbe rappresentare l'idea giusta: "Sean Dyche non può fidarsi di Dominic Calvert-Lewin, dovrebbe pensare 24 ore al giorno a come fare il prossimo step e con lui è una cosa frustrante. Lo dico e lo ripeto: l'Everton deve andare a prendere Lukaku".