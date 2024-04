Nel giorno di rinnovamento dell'ECA, ha parlato Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, soffermandosi sulla Superlega: "La porta è sempre aperta per i club che non sono con noi, del resto la Superlega non esiste e quando finalmente se ne renderanno conto gli daremo il bentornato. Stanno succedendo tante cose, c’è il nuovo Mondiale per Club che sarà molto importante e avrà un impatto positivo per le società europee. Stiamo facendo tutto senza i club ancora membri della Superlega, noi andiamo avanti e siamo fieri dell’unità di intenti che c’è al nostro interno. A Laporta ho chiesto quando si fermeranno con questa stupidaggine della Superlega, spero presto perché non ha alcun senso"; ha concluso. Come ripreso da Calcio e Finanza.