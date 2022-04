Barcellona, ​​Real Madrid e Juventus non possono ancora dichiararsi al riparo dalle eventuali sanzioni UEFA per il loro coinvolgimento nel lancio della Super League dopo che un giudice del Tribunale di Madrid ha revocato le misure cautelari imposte nei confronti dell’organo di governo del calcio europeo. La decisione assunta oggi fa sì che Nyon possa intraprendere un’azione contro i cosiddetti club 'ribelli', anche se non è ancora chiaro come si muoverà. "La UEFA accoglie con favore questa decisione e ne sta valutando le implicazioni - recita una nota dell’organismo diramata da AP News -. La UEFA non rilascerà ulteriori commenti per il momento", chiude il comunicato.