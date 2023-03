L'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni si è soffermato sulla situazione dei nerazzurri anche da Palermo, dove ha presenziato all'evento Palermo Football Conference: "La realtà è amara per chi come me è legato al mondo nerazzurro e dice che c'è un'Inter di Coppa che è molto concentrata e sbaglia pochissimo, che non è l'Inter di campionato perché le sconfitte sono tante ma la prestazioni sono altalenanti. Questo penso sia il rammarico più grande per gli interisti. Ma il calcio va sempre giudicato con molta pazienza, alle volte ai giornalisti piace mandare la squadra una volta in cielo un'altra sotto terra. L'Inter ha una grande possibilità in Champions, contro un avversario forte ma non proibitivo. Poi vediamo, le cose possono cambiare molto velocemente in una lotta molto serrata al secondo posto dove ogni domenica c'è una squadra davanti. Aspettiamo a dare giudizi definitivi, l'Inter è sicuramente in un momento di difficoltà ma ha i giocatori, la storia e il carisma per venirne fuori. Chi vince la Champions? Un'italiana, facile".