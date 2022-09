Nel corso del suo intervento dal palco del Festival dello Sport di Trento, Paolo Maldini, dt del Milan, ha parlato del suo rapporto nel derby con l'Inter allargando il suo discorso anche alla questione del nuovo stadio: "Per me il derby con l'Inter è di grande rivalità ma di grande rispetto. Milano insegna questo: rispetto per gli avversari. La vivo in maniera serena, la Milano e vincente con entrambe. Poi naturalmente è chiaro che è la partita più sentita. Però giocatori e dirigenti devono avere sempre equilibrio nell'affrontare questa rivalità. Lo stadio? La convivenza è andata bene. Ci siamo divisi luoghi e trofei, non è assolutamente un problema condividere uno stadio. Certo, nella storia della mia famiglia il Meazza è un luogo pieno di ricordi. Ma poi mi chiedo se vogliamo vivere di ricordi o andare avanti. Dobbiamo creare qualcosa che ci renda competitivi come uno stadio nuovo".