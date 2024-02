Milan e Inter stanno portando avanti i loro progetti indipendenti per costruire il nuovo stadio fuori Milano, ma nel contempo tengono aperta l'opzione di restare insieme in un San Siro ristrutturato. Ormai non è più un segreto, come ammesso da tutte le parti negli scorsi giorni.

Un'ulteriore conferma per quel che riguarda il fronte rossonero arriva da Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune di San Donato: "Il Milan dopo l’incontro che giovedì si è tenuto a Palazzo Marino ha preso contatti con il Comune per confermare l’intenzione di investire a San Donato, ma noi come amministrazione non possiamo chiedere alla società delle garanzie in merito alla decisione di puntare unicamente sull’area San Francesco in quanto a nostra volta non abbiamo certezze riguardo il fatto che l’iter dell’Accordo di programma vada a buon fine", le sue parole riportate da Il Cittadino.