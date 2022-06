"Oggi una bella notizia per la nostra città. L’ipotesi del nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni è forte e concreta". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram Roberto Di Stefano , sindaco d i Sesto San Giovanni , riprendendo l'indiscrezione uscita stamane sul Corriere della Sera che parla del nuovo progetto firmato dal noto architetto Norman Foster che ha ideato l’intera area ex Falck per il futuro impianto rossonero.

"Noi ci crediamo: Sesto San Giovanni è ben collegata per quanto riguarda i trasporti, il nuovo stadio del Milan vorrebbe dire un indotto notevole per il territorio, migliaia di posti di lavoro, nuovi investimenti, un miglioramento complessivo della nostra città, una nuova area viva 7 giorni su 7, turismo e rivalutazioni immobiliari. Noi sosteniamo questo progetto con convinzione, consapevoli che bisogna pensare in grande per la Sesto del futuro, una città dal profilo internazionale", ha aggiunto Di Stefano che si giocherà la poltrona di primo cittadino di Sesto San Giovanni con altri 5 candidati alle imminenti elezioni comunali.