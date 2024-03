Cosa si è rotto nella Juventus? I bianconeri incassano un altro ko contro la Lazio allungando il proprio periodo di crisi conclamata, e Massimiliano Allegri, intervistato da DAZN nel dopopartita, prova a dare una spiegazione: "Sicuramente abbiamo lasciato tanti punti per strada. lavoriamo con grande intensità e voglia, il gruppo è straordinario e ci mette sempre tanto impegno. I ragazzi erano distrutti e invece devono essere orgogliosi di questa prova e martedì si gioca di nuovo. Il derby d'Italia con l'Inter ha inciso? Nel calcio ci sono episodi che girano a favore e altri che girano contro. Ora bisogna stare zitti e lavorare, i ragazzi devono avere fiducia perché in campionato stanno facendo una buona stagione. Hanno la forza per venirne fuori".