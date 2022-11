Il gol annullato a Danilo in Juve-Inter 2-0 fa ancora discutere a ore di distanza dalla partita dell'Allianz Stadium. L'episodio è controverso perché il brasiliano manda in porta il pallone con la mano, che però viene trattenuta dal suo marcatore diretto, ovvero Stefan de Vrij. Ragion per cui Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno, non si trova d'accordo con la decisione presa dal VAR: "Domenica è stato fatto un grande torto alla Juve, il gol era validissimo - le sue parole alla Rai -. Annullare un gol del genere è uccidere il calcio, annullare quel gol sia un sacrilegio. A parte che meritavano il 2-0 perché la Juve è stata straripante nel secondo tempo".