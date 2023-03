Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Nazione, il difensore dello Spezia Ethan Ampadu è tornato alla grande vittoria ottenuta venerdì scorso dai bianconeri contro l'Inter: "Quando ti trovi di fronte a giocatori del calibro di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sai che in qualsiasi momento potranno fare quella giocata che gli permetterà di segnare, quindi bisogna essere sempre in allerta, aggressivi e non dare nulla per scontato. Dovevamo difenderci bene come un unico corpo e credo che lo abbiamo fatto egregiamente".