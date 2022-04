Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', Marco Branca, ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, si è soffermato sul posticipo di lunedì sera fra gli azzurri di Spalletti e la Roma di Mourinho: "Difficoltà caratteriali del Napoli? Il campionato è spesso fatto di alti e bassi e capita tutti, il punto è che c'è voglia di dare una soddisfazione ai tifosi e questo può portare ad un calo di lucidità. Cosa può dare il pubblico del Maradona? È la squadra che deve essere pronta, sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Il pubblico sia paziente e dovrà supportare i calciatori anche in caso di errori grossolani, il periodo è questo e non c'è bisogno di fischi ma di supporto". Poi un amarcord personale: "Ricordo un gol al San Paolo in un Napoli-Inter che finì 1-2: presi in contropiede Pino Taglialatela, anche se non fu uno dei gol più belli della mia carriera". Infine su Mourinho: "Credo che gran parte del lavoro psicologico l'abbia già fatto, tatticamente è preparatissimo, conosce tutto e darà quei 2-3 dettami alla squadra per dar fastidio al Napoli di Luciano Spalletti lunedì allo stadio Maradona".