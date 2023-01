Il neo commissario tecnico della furia rossa ha commentato così quanto stabilito dai sorteggi: "L'Italia è una grande rivale contro la quale la Spagna saprà competere, perché siamo allo stesso livello delle migliori squadre del mondo " ha detto Luis de la Fuente. "Siamo molto entusiasti di questa competizione, è impossibile avere più motivazione e una maggiore voglia di competere in questo momento. Verranno prima importanti impegni di preparazione, ma non vediamo davvero l'ora di iniziare a gareggiare in questa Nations League. Avendo visto molto da vicino l'opportunità di vincere, il calciatore affronta le competizioni che si stanno avvicinando con ancora più entusiasmo. Questo è quello che deve succedere a noi, dobbiamo avere fame di competere".