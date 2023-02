Intervistato da TMW, l'allenatore Paulo Sousa ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Una delle prime partite che ho visto dal vivo in questa stagione è stata proprio Fiorentina-Napoli - ha ammesso -. Credo che quest'anno e nei prossimi anni, piazze come Firenze e come Napoli possono vincere. L'ho detto all'inizio della stagione e ora sono felice di confermarlo perché il Napoli sta proprio per ottenere questo grande successo e sta giocando benissimo.