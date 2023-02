Stefano Sorrentino, ex portiere di Torino, Palermo e Chievo Verona, ha parlato di Skriniar e Zaniolo durante il suo intervento ai microfoni di TMW Radio. "Nello spogliatoio non si parla di contratti - le sue parole -. Non penso che possano giocare sotto tono perché fanno i professionisti. Se sei un professionista lo sei sempre ed in ogni situazione. In più stiamo parlando di grandi giocatori”.