Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona e attuale commentatore tecnico, ha commentato la qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions: "Prima della gara col Barcellona la squadra di Inzaghi pareva essere allo sbando. Di lì in avanti la svolta. Adesso segna tanto e subisce poco. Adesso le ultime quattro gare prima della sosta saranno importanti per recuperare punti e posizioni in campionato", ha detto a Infinity.