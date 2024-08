Tra i tifosi del Lens c'è fiducia nei confronti di Martin Satriano, destinato a raggiungere il Nord Pas-de-Calais per una nuova avventura in Ligue 1 dopo l'annata al Brest. Stando ad un sondaggio effettuato da Lensois.com, punto di riferimento della comunità Sang et Or, il 51,58% reputa quella dell'attaccante uruguayano una buona operazione da parte del club, mentre solo il 13,03% ritiene che non sia una buona scelta a fronte di un 35,39% che preferisce non sbilanciarsi.