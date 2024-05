Wesley Sneijder approva il Mondiale per Club FIFA che si giocherà nel 2025 e che vedrà tra le protagoniste anche l'Inter, ex club del fantasista olandese e colonna del Triplete: "È un'esperienza completamente nuova, penso che potrebbe essere qualcosa di grandioso - le sue parole ai microfoni FIFA.com -. Penso che sia una grande iniziativa, e anch'io ne sono davvero curioso. Spero che sia un grande successo e che ci divertiremo tutti. Le persone devono sempre abituarsi a cose nuove. Ma penso che dovremmo tutti sostenere questo grande torneo internazionale per club".

"Il Mondiale per Club offre ai club di qualsiasi parte del mondo l'opportunità di competere contro i migliori club europei - ha poi aggiunto la leggenta Oranje -. Sarà una competizione fantastica e dovremmo esserne entusiasti".