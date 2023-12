A novembre, la Nazionale slovacca ha conquistato il pass per Euro 2024. Un'impresa che è diventata possibile soprattutto grazie al cambio avvenuto in panchina, dove siede quel Francesco Calzona che ha ricevuto l'appoggio degli 'italiani' Skriniar e Lobotka per far passare i suoi concetti di gioco dallo spogliatoio al campo: "Lobotka è un top player che Luciano ha valorizzato nel migliore dei modi. Lui e Skriniar sono stati fondamentali: avvalorando da subito le mie idee in toto e mi hanno fatto accettare dal gruppo", ha spiegato il commissario tecnico al Corriere dello Sport.