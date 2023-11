Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 Sport, il commissario tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona, soddisfatto per la qualificazione agli Europei del suo gruppo, ha risposto a proposito del possibile incrocio con l'Italia: "C'è questa possibilità, ma spero che non succeda nel girone. Da italiano spero di affrontare gli azzurri il più avanti possibile. Poi alla guida c'è un allenatore che conosco molto bene e a cui faccio i complimenti per la qualificazione, aveva un lavoro molto difficile. Spero vivamente di evitare l'Italia, è anche un nazionale molto forte".

Tanti giocatori (e anche ex) della nostra Serie A nella nazionale slovacca:

"Questo è stato un vantaggio, 7-8 calciatori conoscono l'italiano. Tra italiano e inglese e qualche parola di slovaco siamo riusciti a comunicare senza problemi. Poi Marek Hamsik da settembre è entrato nello staff, a me ha fatto molto piacere, gli devo dire grazie perché è venuto con umiltà disumana, lui pensa sempre di non essere all'altezza, ma si è integrato molto bene, è un grande lavoratore e sono convinto che abbia tutte le qualità per diventare un grande allenatore, anche se ora è più concentrato sulla sua Academy. In Slovacchia è un'istituzione, nel calcio potrebbe fare qualunque ruolo".