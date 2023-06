Domani, nella gara tra Islanda e Slovacchia valida per il girone di qualificazione a Euro 2024, Milan Skriniar potrebbe rimettere piede in campo dopo tre mesi d'assenza. Il centrale, infatti non gioca una partita ufficiale da Porto-Inter, del 13 marzo scorso, pur essendo tornato a disposizione di Simone Inzaghi per la penultima gara della stagione con il Torino.

"Sappiamo che Skriniar è stato fuori per molto tempo, dopo l'allenamento parleremo con lui e vedremo come si sente - ha spiegato il ct Francesco Calzona in conferenza stampa -. Non ho ancora deciso la formazione titolare, ho molti dubbi perché tutti i giocatori si sono allenati in modo eccellente. È una grande notizia per me, sarà un dolce problema scegliere chi far giocare".