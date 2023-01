Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, raggiunto dal Corriere della Sera-Milano ha ribadito la sua convinzione sullo stadio di San Siro: "Non sono le deleghe assegnatemi dal ministro Gennaro Sangiuliano ad avere il potere di evitare l'abbattimento, anche se oggi il mio peso politico è più forte e potrò dunque indirizzare il prossimo sovrintendente, che arriverà a metà gennaio. Il punto è che in passato aveva prevalso il no al vincolo monumentale sullo stadio, ma nel 2024 questo scatterà in automatico, perché saranno trascorsi 70 anni dall’ultimo intervento importante sul monumento milanese.