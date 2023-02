Post-gara nervoso negli studi di Sky Sport al termine di Juventus-Nantes per l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: "L'ho visto ora. È inutile dire che era mano e rigore, c'era il secondo giallo. Abbiamo fatto 1-1 e potevamo fare meglio" esordisce a proposito del discusso rigore non concesso nel finale. Durante la chiacchierata si sono poi leggermente alzati i toni dopo una domanda a proposito del gioco dei bianconeri. Non esiste più la Juve che può vivere di 1-0 con grande disciplina? "Io non voglio la Juve dell'1-0, mi fate diventare matto. Dopo un po' mi stufo anche io a sentire queste cazzate che dite, abbiate pazienza. Non voglio la Juve dell'1-0, chi lo dice? Ho solamente detto che quando la palla la addormentiamo non va bene. Poi se sbagliamo davanti alla porta diverse situazione, gli ultimi passaggi, su questo bisogna migliorare. Ma io non voglio che la squadra vinca 1-0, non l'ho mai voluta. È un modo comune che viene detto. Dite delle robe che sono inesatte. Vai a vedere tutti i numeri delle mie squadre: sono sempre state miglior difesa e secondo migliore attacco. Finito, risolto.