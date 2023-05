Il Siviglia vince l'Europa League, battendo la Roma 5-2 ai calci di rigore (1-1 dopo i supplementari) dopo una maratona infinita. Una finale maschia, incendiata dal vantaggio di Dybala marchiato al 35', a cui ha fatto seguito un Siviglia con poche idee nel primo tempo (eccezion fatta per il palo di Rakitic). A inizio ripresa gli andalusi, grazie anche agli inserimenti di Suso e Lamela, acquisiscono campo. E il cross di Jesus Navas si trasforma in oro, con la deviazione nella propria porta di Mancini che rimette in parità la contesa.

Il filo dell'equilibrio regge, anche se è pronto a spezzarsi tra la grande oaccasione di Belotti e l'assedio finale del Siviglia che sbatte contro il muro giallorosso. Tanti falli e gioco spezzettato nei tempi supplementari, le interruzioni sono continue. Al 130', il risultato è ancora in parità. Si va dunque ai calci di rigore: Mancini e Ibanez sbagliano. Il Siviglia li segna tutti. Così festeggiano gli andalusi.