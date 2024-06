Ora è anche ufficiale: il Milan Under 23 è iscritto alla Serie C 2024-25. La delibera è arrivata oggi dopo che lo scorso 14 giugno, accogliendo il parere della Covisoc, il Consiglio Federale FIGC aveva deciso di escludere dalla categoria l'Ancona. Domani si saprà in che girone giocherà la seconda squadra rossonera tra A, B o C, cioè Nord, Centro o Sud; Juve e Atalanta, le altre due società della massima serie che partecipano alla Serie C, hanno più possibilità di giocare nel girone meridionale, avendo già giocato nei gironi Nord e Centro e dovendo alternarsi per regolamento.