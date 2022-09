In Lega Serie A si torna a parlare dell'ingresso dei fondi, ipotesi sfumata nei mesi scorsi. Secondo La Repubblica, infatti, il presidente Lorenzo Casini avrebbe ripescato dal cassetto l'idea di aprire la porta a chi può garantire fondi importanti in grado di dare una boccata d'ossigeno alle casse dei club. In tal senso, ci sarebbero già stati incontri con intermediari già due mesi fa, contatti mai interrotti nonostante le smentite. L'ingresso nella Lega è valutato 2 miliardi di euro, ma prima si deve votare la costituzione della media company.