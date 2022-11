La Lega di Serie A continua la sua espansione nel mondo, e dopo l'apertura della sede a New York sbarca ad Abu Dhabi, lanciando l'affiliata Lega Serie A Mena FZ-LLC. L'annuncio avviene tramite le parole dell'amministratore delegato Luigi De Siervo durante l''International Sports Conference' presso il Dubai Sports Council. "Siamo molto felici di poter portare avanti il nostro progetto di espansione globale del prodotto calcio. Siamo consapevoli di affrontare sfide nuove che rappresentano passaggi fondamentali per l’internazionalizzazione del calcio italiano. In quest’ottica, Alfonso De Stefano si occuperà di guidare l’internazionalizzazione della Serie A nell'area Mena, oltre a coordinare l’espansione del marchio Serie A We are Calcio, nonché di facilitare lo sviluppo del networking e delle collaborazioni nel Medio Oriente" ha detto l'ad della Lega Serie A. "L’obiettivo è quello di essere più vicini ai nostri tifosi e sostenitori storici in un mercato strategico come quello del Medio Oriente e allo stesso tempo intendiamo favorire una sana educazione alle nuove generazioni ai valori dello sport, coinvolgendoli sia dentro che fuori dal campo attraverso progetti con esperienze digitali. Inoltre stiamo sviluppando progetti di intrattenimento per i fan attraverso la localizzazione di eventi della Lega Serie A che vedranno la presenza di squadre, giocatori e leggende. Grazie ai nostri broadcaster, partner regionali, Abu Dhabi Media e Starzplay porteremo il Calcio vicino ai fan per un’esperienza unica ed immersiva. Siamo convinti - ha concluso l'ad - che con la presenza del calcio italiano e con una sempre crescente conoscenza, in futuro molti giovani talenti del Medio Oriente avranno la possibilità di giocare regolarmente in Serie A. Siamo pronti a partire anche in Medio Oriente raccogliendo tutte le sfide per poter continuare a portare il calcio targato made in Italy nel mondo" ha concluso.