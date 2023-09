La sfida valida per l'ultima giornata di andata di campionato che vedrà l'Inter opposta all'Hellas Verona non si giocherà nel weekend del 6-7 gennaio 2024, così come altri tre incontri: Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio. Lo slittamento è dovuto alla partecipazione dei nerazzurri, così come di Fiorentina, Napoli e Lazio, alla Final Four di Supercoppa in programma in Arabia Saudita. Le partite saranno giocate tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio: i rispettivi orari e date di svolgimento verranno comunicati successivamente. Già certo che la sfida di San Siro andrà in onda sia su DAZN che su Sky.