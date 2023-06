Il Gewiss Stadium di Bergamo, l'impianto dove gioca l'Atalanta, è stato scelto come miglior terreno di gioco della Serie A 2022-23. La classifica finale del 'Most Valuable field' è stata determinata grazie ai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della LNPA, sulla base della resa tecnica e prestazionale, nonché estetica. Di seguito il podio, come da nota della Lega Serie A:

GEWISS STADIUM DI BERGAMO - MVF

MAPEI STADIUM CITTÀ DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA

STADIO G. ZINI DI CREMONA