Victor Osimhen si è aggiudicato il premio 'Goal Of The Month' presentato da crypto.com del campionato italiano per il mese di gennaio. I tifosi, che hanno votato sui canali social della Lega Serie A, hanno scelto la splendida realizzazione del nigeriano in Napoli-Roma 2-1 preferendola alle reti messe a segno da David Okereke in Cremonese-Inter, Ederson in Atalanta-Salernitana e Gianluca Caprari in Monza-Sassuolo.