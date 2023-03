Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata infatti convocata una nuova riunione dei club per lunedì 13 marzo (alle 12 in prima e alle 14 in seconda convocazione) nella sede della Lega in via Rosellini a Milano. Diversi i temi all’ordine del giorno: dalle manifestazioni di interesse da parte di fondi e banche straniere, passando per le questioni legate alla Supercoppa, alle riforme e alla ripartizione dei diritti tv, fino al tema del 'paracadute'.