A partire dal prossimo turno di campionato, gli stadi italiani potranno tornare a riempirsi al 100% della loro capienza effettiva. Nell’ultima stagione pre-Covid, ovvero il 2018-2019, la Serie A aveva accolto 9,5 milioni di spettatori, registrando un’affluenza che non si vedeva da un decennio. Considerando il 2020/21 e la coda del 2019/20, giocati interamente a porte chiuse, la perdita è di 12,2 milioni di presenze. Aggiungendo le 30 giornate disputate in questa stagione a capienza ridotta, sono oltre 15 milioni gli spettatori mancati dagli stadi di Serie A nel triennio appena trascorso.

Nel 2018/19 – come spiega Il Corriere dello Sport – i venti club della massima divisione italiana, avevano incassato 301 milioni di euro, pari a 31,7 euro a spettatore. Nella prima stagione falcidiata dal Covid avevano perduto 62,5 milioni e in quella attuale – finora – 95 milioni. Il danno causato dal Covid è quindi stimabile in 457 milioni nelle tre stagioni.