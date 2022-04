Il derby d'Italia in programma domenica prossima all'Allianz Stadium darà risposte definitive sulle ambizioni scudetto dell'Inter, non della Juve. A dirlo è Mario Sconcerti, protagonista di una chiacchierata con i colleghi di Calciomercato.com: "La gara non può indirizzare il campionato dei bianconeri, questo mi pare chiaro, anche perché vincendo la squadra di Allegri sarebbe comunque distante dalla vetta - il pensiero del giornalista -. Al contrario, se l’Inter perde a Torino è fuori dalla corsa perché poi sarebbe difficile recuperare. L’Inter domenica ha un solo risultato a disposizione".