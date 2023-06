Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi anche fuori dal campo. Dopo una stagione di battaglie continue tra campionato, Supercoppa e Champions, i due club milanesi potrebbero lottare per gli stessi obiettivi anche sul mercato, dove non mancano gli interessi comuni. Il nome più inaspettato per questo derby d’eccezione è quello di Romelu Lukaku, accostato nelle ultime ore anche ai rossoneri: l’arrivo alla corte di mister Stefano Pioli paga 10 volte la posta su Newgioco e Snai, mentre è ancora in pole un ritorno all’Inter dopo il prestito dell’ultimo anno, offerto a 1,30.

Non finisce qui, però, perché la stracittadina di mercato si gioca anche a centrocampo. Davide Frattesi sembra in procinto di lasciare il Sassuolo, con l’Inter in vantaggio per acquistarlo a 1,70, davanti proprio al Milan a quota 2. In questo caso c’è anche la Juventus, proposta a 5. Attenzione poi a Sergej Milinkovic-Savic: l’arrivo del centrocampista della Lazio in nerazzurro si gioca a 3, mentre un approdo al Milan vale 7,50 la posta. In pole, però c’è la Juventus a 2,50.