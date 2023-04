Nell'intervista rilasciata quest'oggi a La Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha parlato anche di un possibile ritorno di Gianluca Scamacca in Serie A, voci che hanno coinvolto anche l'Inter nei giorni scorsi: "Non sarei sorpreso, per la Juve o per qualsiasi big italiana sarebbe un'opportunità. In Italia non ci sono tanti 9 come lui".