"È una vittoria della squadra", ha detto Lionel Scaloni subito dopo la storica vittoria per 4-1 inflitta al Brasile nella notte scorsa. "Giochiamo come una squadra ed è per questo che abbiamo minimizzato il Brasile, è l'unico modo per battere questi giocatori. Penso che abbiamo fatto grandi partite e un sacco di cose buone in tutte le gare e l'importante è sapere cosa fare in ognuna di queste. Oggi i ragazzi l'hanno interpretato molto bene. Ci saranno partite in cui soffriremo ma l'importante è competere, non dare per persa nessuna gara e dimostrare che siamo in grado di affrontare qualsiasi avversario. Se arriva un brutto momento, dobbiamo saperne uscire. Speriamo che le cose continuino così e se le cose vanno storte, dobbiamo rialzarci".

Le rotazioni di formazione:

"La squadra titolare non so quale sia, verranno quelli che stanno arrivando ultimamente. Avevamo perso Enzo, Otamendi e De Paul, quindi ne terremo conto. Ma se poi giocano così non è facile inserire giocatori nuovi. Per un allenatore è bello ma è comunque un problema, perché vedi giocatori che possono contribuire e dici 'come faccio a farlo entrare?'".

Sul Mondiale e Messi:

"Non sto pensando alla Coppa del Mondo, c'è ancora molto tempo. Ci sono ancora tante cose da fare e possono succedere molte cose, andiamo convocazione per convocazione e soffriamo. Poi il calcio è molto infido, bugiardo, ingannevole e puoi rimanere fuori per qualsiasi cosa, ma giocando così le cose fanno meno male. Messi? Vedremo cosa succede, c'è ancora molto tempo, oggi dobbiamo lasciarlo riposare in pace. Manca ancora molto, poi vedremo. Lui sa già cosa penso. Deciderà a suo tempo, non facciamolo impazzire".

