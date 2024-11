Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Svelando tra le altre cose un retroscena legato a Matteo Politano, attaccante del Napoli con un passato anche in neroverde: "Sta facendo bene, noi abbiamo sempre creduto nelle sue capacità. Prima Inter e poi Napoli, è passato per grandi club ed oggi ha raggiunto quella maturità necessaria per dimostrare a pieno le sue qualità. Lo stavamo cedendo al Napoli prima che poi finisse all’Inter, ma eravamo stretti sui tempi e quindi non se ne fece più nulla, il tempo ci ha messo in difficoltà all’epoca. Con gli azzurri c’è sempre stato un grande rapporto, soprattutto col presidente De Laurentiis