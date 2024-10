Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Sportiva. Fra i tanti temi toccati, il dirigente dei neroverdi ha parlato anche di Domenico Berardi, tornato in campo nell'ultimo turno con il Cittadella dopo una lunga assenza per infortunio: "Direi che il recupero è quasi completo, già sabato scorso contro il Cittadella è entrato nella ripresa, per cui deve recuperare la condizione. Ci vuole tempo dopo l'infortunio ma ha fatto passi da gigante, siamo molto fiduciosi, e soprattutto c'è un grandissimo entusiasmo del ragazzo per rientrare e per aiutare la nostra società a fare bene".

C'è un patto con Berardi per il futuro?

"Domenico è un ragazzo speciale, è un campione anche sotto l'aspetto umano è straordinario. Io sono a Sassuolo da 12 anni e di richieste ne abbiamo avute tante e poi assieme abbiamo sempre cercato di capire la soluzione migliore. Ci lega un rapporto speciale. Oggi la cosa che ci sta più a cuore è il suo recupero, quando è tornato in campo ci sono venuti i brividi, poi come è capitato spesso ci devono essere le giuste condizioni: la volontà del ragazzo, della società, ma non ci sono mai state grandi difficoltà. Lui deve recuperare bene e siamo convinti che ci saranno delle opportunità per entrambi".

Firmerebbe a fine anno per avere il Sassuolo in A e Berardi via?

"Al Sassuolo in Serie A la metterei subito, per Berardi sarebbe bello continuare il cammino insieme. Guardo anche la Nazionale dove ci sono Frattesi, Pellegrini, Raspadori, che arrivano dal Sassuolo e ti riempie di gioia, peccato che non c'è Berardi ma tornerà presto anche in Nazionale".

Berardi via a gennaio?

"In questo momento non è un mio pensiero, quello principale è vedere Domenico in campo e che stia bene e vedere il Sassuolo in A nel minor tempo possibile. In B non basta avere solo una squadra forte e dobbiamo fare attenzione. Qualsiasi cosa succeda a gennaio ma anche tra due ore dobbiamo drizzare le antenne e prestare attenzione a tutto", le sue parole riportata da Sassuolonews.net.