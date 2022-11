Vanni Sartini, 46 anni, fiorentino, allena dal 2021 i Vancouver Whitecaps, franchigia della MLS statunitense.

Raggiunto dal quotidiano La Repubblica, il tecnico, oltre a raccontare la crescita del calcio in Canada, con la Nazionale locale che domani farà il suo debutto in questo Mondiale contro il Belgio, parla anche della questione degli stadi, tema molto caldo in Italia specie considerando la questione del nuovo impianto di Inter e Milan: "Secondo me il problema dell’Italia è che vogliamo seguire la Premier League e imitare la Nba, quando il nostro modello dovrebbe essere la Bundesliga, dove gli stadi sono sempre pieni, ma i biglietti non costano cari. Io ne ho discusso qui: se il biglietto più economico costa 39 dollari, non conviene fare pagare di meno ed avere lo stadio pieno? Abbiamo fatto un po’ di promozioni e ha funzionato”