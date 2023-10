Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, ha replicato alle parole polemiche post Milan-Lazio di Maurizio Sarri sull'intasamento del calendario ai microfoni di Radio Sportiva: "Ridurre le partecipanti alla Serie A? Non è un'idea che si può mettere in campo. Se passassimo in A da 20 a 18, quelli slot verrebbero occupati da altro. Il problema non è il numero delle squadre di A, dobbiamo capire se c'è un numero massimo di partite, come chi ci dice chi studia il nostro mondo. Se c'è un numero massimo di minutaggio”.

Con la nuova Champions il calendario sarà ancora più fitto.

“Avremo una prima fase di Champions di dieci gare (otto nell'ultima stesura, ndr) e non di sei. È per questo che il calendario che si è adattato a non avere turni infrasettimanali in prospettiva di quel che sarà, ognuno occupa gli spazi rimasti liberi. Il valore economico, è chiaro, lo danno le grandi competizioni e nessuno vuole ostacolare la crescita del mondo ma serve salvaguardare la salute dei protagonisti".