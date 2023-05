Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, arrivato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in extremis con il Lecce parla di corsa Champions League definendola apertissima: "Ce la giochiamo punto a punto per i primi quattro posti, dobbiamo superare questo periodo per avere delle possibilità. Noi a livello di scaltrezza siamo sempre stati questi, questo difetto non lo abbiamo superato, si sta riscontrando ancora. Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic per le ultime 3 partite possono essere armi importanti".