Nel finale anche Milinkovic-Savic colpisce su punizione l'incrocio dei pali. Il triplice fischio di Pairetto decreta la prima sconfitta interna per i partenopei (seconda in campionato dopo otto vittorie filate). Colpo grosso di Sarri che oggi più che mai crede ad un posto in Champions League. I biancocelesti, adesso, sono provvisoriamente secondi in classifica.