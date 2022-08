Come riporta il sito Calcio e Finanza, una delle modifiche principali effettuate è la riduzione delle volumetrie: da 0,51 a 0,35 dell’indice volumetrico previsto, in base alle regole del Pgt. Inter e Milan, infatti, in questi mesi hanno lavorato sul progetto per ridurre il cemento intorno al nuovo stadio dai 140mila metri quadrati pensati in prima battuta, a un massimo di 100 mila, per l'esattezza 98 mila mq. Inoltre, niente torre per l'hotel, ma restano previsti uffici, centro congressi, un museo delle squadre, un centro sportivo che sorgerà in una parte del vecchio Meazza (che verrà quindi mantenuta), ristoranti, bar e negozi, oltre a un grande polo energetico che servirà tutta la zona e diversi interventi sulla viabilità.

Ora si attende la decisione da parte del Comune, che verificherà la documentazione con l'obiettivo di validare tutto l'iter entro la fine di agosto. Dopodiché il progetto verrà inviato al Ministero delle Infrastrutture che avrà 7 giorni per validarlo per poi partire col dibattito pubblico da metà settembre, che durerà all'incirca 40 giorni.

Daniel Rizzo