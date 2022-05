Secondo la road map del Comune il dibattito pubblico si dovrebbe tenere tra fine luglio e agosto Comune mio, ci vuole per favore uno scatto di orgoglio e dignità istituzionale perché così rendiamo ridicola una forma di partecipazione nobile dei cittadini come il dibattito pubblico". Parole del capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi, che in un post su Facebook torna ad affondare il colpo sulle strategie della Giunta per avviare il confronto sul progetto del nuovo San Siro e il futuro dello stadio Meazza.