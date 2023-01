Nel piano di ammodernamento della giunta del sindaco di Milano Beppe Sala, arrivato al suo secondo mandato, entra anche l’introduzione della zona a traffico limitato nell’area di San Siro. Il progetto, spiega La Repubblica-Milano, era in agenda dal 2019 ed è stato rispolverato dopo lo stop dovuto alla pandemia: si sta procedendo con l’installazione delle telecamere e in primavera si partirà. Tutto nasce dalla volontà di ridurre il traffico nell’area di San Siro, durante le partite e i concerti, dove si scatenano lunghissime code e parcheggi selvaggi. E proprio per questo la ZTL sarà attiva solamente in caso di eventi e consentirà l’accesso solamente ai residenti. Saranno comprese tutta l’area dello stadio, l’ippodromo, parte dell'Allianz Cloud fino a via Novara. A controllare gli ingressi saranno ventiquattro telecamere, per il momento.