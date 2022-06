Come mai il calcio italiano fa tanto gola alle proprietà estere, in particolar modo a quelle statunitensi? Risponde a questa domanda Marco Samaja, amministratore delegato di Lazard Italia, ai microfoni di Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone': Il prodotto calcio italiano piace molto e gli investitori stranieri vedono un potenziale elevato per crescere se si riuscisse ad avere un prodotto più appetibile. Inoltre, managerializzando le società con i fondi è possibile che si riesca a creare un prodotto più interessante, soprattutto per la vendita dei diritti tv sul mercato estero. Tutti guardano a migliorare il fatturato, sia con i diritti tv che con il miglioramento degli stadi".