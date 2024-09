"Ringrazio la polizia. Io vado allo stadio da quando ho 5 anni e se qualcuno usa lo stadio per farsi gli interessi suoi, poi con puzza di mafia, camorra e Ndrangheta, va assolutamente isolato, beccato e allontanato. Quindi ringrazio le forze dell’ordine". Lo ha dichiarato il Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, a margine del convengo di Anci Lombardia 'Strategie, sfide e prospettive per la tutela e la gestione sostenibile dell’acqua in Lombardia' per commentare le misure cautelari scattate nei confronti di ultras di Inter e Milan per dei giri illeciti all’interno delle due curve.

A chi gli chiede della fotografia del 2018 con Luca Lucci, uno degli arrestati e capo della curva rossonera, Salvini risponde: "Io ho fotografie con circa 100mila persone - le parole riportare da SportFace.it -. Vado allo stadio da quando sono piccino e con milanisti ho alcune migliaia di foto, sperando che siano tutte persone per bene. Però mi fido assolutamente delle forze dell’ordine, penso anche agli scontri prima del derby di Genova. Io sono un tifoso appassionato però la violenza e la mafia devono stare assolutamente fuori dagli stadi".