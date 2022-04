Intervistato da Sky dopo il ko contro il Torino, Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha scelto di tornare alla sconfitta per 5-0 subita a San Siro contro l'Inter: "Non devo motivare questi ragazzi, perché è dalla prima partita che mi dimostrano di credere nella proposta che stiamo facendo. Forse abbiamo perso un po' le distanze e abbiamo peccato anche di eccessiva convinzione contro l'Inter, quando dovevamo riuscire a valutare la compattezza di squadra". Mentre nell'ultimo match contro i granata "forse il passo in avanti è stato di non concedere occasioni troppo semplici".