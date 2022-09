Manca ancora un mese all'appuntamento, ma i tifosi della Salernitana hanno già iniziato la mobilitazione per la trasferta di San Siro delle 12.30 del prossimo 16 ottobre, quando la formazione di Davide Nicola affronterà l'Inter. I supporters granata hanno infatti già polverizzato la scorta di 3.900 biglietti messa a disposizione dalla società nerazzurra per il settore ospiti, non senza polemiche per via della maggiorazione posta sul prezzo del tagliando pari al 10%.